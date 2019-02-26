Дизайн проект лендинга

Добрый день! Необходимо разработать дизайн странички с готовыми позициями товаров. Примеры такой страницы отправлю в личных сообщениях. Она должна отображать некий список товаров, с конкретными разделами такими как: - Наименование - Размер - Цвет - Марка картона - Количество на ...