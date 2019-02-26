Освежить дизайн сайта

$15
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, необходимо сделать мелкие правки: сделать под меню продающий красивый баннер, поменять основные цвета сайта, сделать их сочетающимися, сделать другое минималистичное красивое меню.

работы мало

Дизайн сайта
5 лет назад
JhonBrasko
Евгений 
28 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
  • Похожие заказы

  • Дизайн Landing Page

    Требуется разработать дизайн Landing Page в короткие сроки 5-7 блоков . Пишите цену и сроки , а так же присылайте портфолио

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга

    $40

    Тематика: общестроительные работы по кровле и фасаду Сроки: до завтра Приоритет будет отдавать фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект Подробности обсудим с кандидатами

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн проект лендинга

    разработать с нуля, дизайн проект продающего одностраничника. Техническая реализация будет производиться силами заказчика. Задача:  1 Логотип и слоган 2 Визуальное наполнение (картинки, фон) 3 Текстовое наполнение (ключевые слова предоставим) 4 Структура сайта (схема наполнения- движения по сайту) 5 Визуальные эффекты (было-стало, ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Посадочная страница для товара

    Разработать посадочную страницу для наушников Apple AirPods, которая бы увеличивала существующую на данный момент конверсию. Продукт банально простой - тех. задание соответствующие: 1. Ширина - 940. 2. Страница сейчас - [url=https://trubkoved.ru/products/Наушники-apple-airpods]Наушники-apple-airpods[/url] 3. Обязательно должен присутствовать блок доставки - https://gyazo.com/dcd2493d8f3d684eff3d4ccf0700a16b 4. Общий посыл должен ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Подробный комплексный план юзабилити используя современные технологии

    Требуется составить подробный комплексный план используя современные технологии юзабилити.Выделить комплекс мер для повышения поведенческого фактора пользователя.  Интересует ответственный и порядочный исполнитель, понимающий поставленную задачу. Скачайте файл для ознакомления, в файле приведен не полный список корректировок по юзабилити, предлагайте ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно оформить страницу YouTube

    Нужно разработать обложку страницы https://www.youtube.com/channel/UCriqXFsCvGSFssnfZJmusDA и сделать серию картинок-заставок для видео. Просьба в ваших предложениях оставлять ссылки на примеры ваших работ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад