Необходимо нарисовать дизайн лендинга

Тематика: общестроительные работы по кровле и фасаду

Сроки: до завтра

Приоритет будет отдавать фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект

Подробности обсудим с кандидатами