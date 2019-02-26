Дизайн сайта для компании Webernetic

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок214 просмотров
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Нужен адаптивный дизайн для сайта компании Webernetic. Понравившиеся сайты и элементы будут в прикреплённых файлах. Там же будет документ со ссылкой на архив со всеми прототипами. Всего 29 страниц и 1 поп-ап. Так же отдельно нужно будет отрисовать главное меню, прототип там же. Проект долгосрочный, постоянно будут добавляться новые страницы, поэтому было бы огромным плюсом, если дизайнер сможет предоставить примерный вариант любой страницы, какой-то скетч с примерными цветами и т.д. Внешний вид логотипа прикреплён. ПОЖАЛУЙСТА УКАЗЫВАЙТЕ ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

Дизайн сайта
5 лет назад
webernetic-bel
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
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