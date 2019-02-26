Дизайн сайта для компании Webernetic

Дизайн адаптивный комп, телефон: аватар, шапка, обложка для товаров, маска для постов, маска для кейсов, меню Посыл: перезагрузка, продвижение, возобновление, возрождение Тематика: смм агентство, реклама На шапке: лого (возможно корректировка - объемные буквы или с каким-либо эффектом), кнопка ...
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Нужен адаптивный дизайн для сайта компании Webernetic. Понравившиеся сайты и элементы будут в прикреплённых файлах. Там же будет документ со ссылкой на архив со всеми прототипами. Всего 29 страниц и 1 поп-ап. Так же отдельно нужно будет отрисовать главное меню, прототип там же. Проект долгосрочный, постоянно будут добавляться новые страницы, поэтому было бы огромным плюсом, если дизайнер сможет предоставить примерный вариант любой страницы, какой-то скетч с примерными цветами и т.д. Внешний вид логотипа прикреплён. ПОЖАЛУЙСТА УКАЗЫВАЙТЕ ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ РАБОТ
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