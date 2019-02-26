Дизайн сайта для компании Webernetic

Нужен адаптивный дизайн для сайта компании Webernetic. Понравившиеся сайты и элементы будут в прикреплённых файлах. Там же будет документ со ссылкой на архив со всеми прототипами. Всего 29 страниц и 1 поп-ап. Так же отдельно нужно будет отрисовать главное меню, прототип там же. Проект долгосрочный, постоянно будут добавляться новые страницы, поэтому было бы огромным плюсом, если дизайнер сможет предоставить примерный вариант любой страницы, какой-то скетч с примерными цветами и т.д. Внешний вид логотипа прикреплён. ПОЖАЛУЙСТА УКАЗЫВАЙТЕ ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ РАБОТ