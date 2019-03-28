Ищем человека для дизайна баннеров. Ссылка на сайт и подробная информация о баннерах в прикрепленном файле. Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с тематикой. Ждем Ваши предложения по ценам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать адаптивный дизайн лендинга.
Предварительные идеи в архиве, подробности обсудим.
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