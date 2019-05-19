Освежить дизайн сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен22 заявки438 просмотров
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Есть сайт инет магазина https://www.lustranadom.ru/

необходимо освежить главную - перерисовать несколько баннеров, обновить расположение информации в шапке.

Переделать дизайн страницы товара https://www.lustranadom.ru/catalog/product/potolochnaya-lyustra-st-luce-sl483_092_03/ (не кардинально, а скорее косметически)

Перерисовать страницу https://www.lustranadom.ru/catalog/

Если у вас есть хороший опыт разработки удобных, кроссбраузерных дизайнов сайта то укажите в вашей заявке пару ссылок на лучшие ваши работы, без них заявки рассматриваться увы не будут.

Дизайн сайта
5 лет назад
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 лет назад
$200
12 дней
WMZ
Всё отлично, спасибо
Все прошло отлично! Рекомендую!
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