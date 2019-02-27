Мне на этой неделе нужен дизайн+верстка продающей страницы конференции. Выполнить в вордпресс с оптимайзом, можно по шаблону. Есть текст от копирайтер и выделение главных слов, т.е почти готовый макет. Нужно доработать структуру с копирайтером (я ...
Требуется разработка адаптивного дизайна сайта (десктоп + адаптация)
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Приветствую!
Требуется разработка адаптивного дизайна сайта (десктоп + мобильная версия)
Максимальная ширина сайта на десктопе - 1200px
Так же нужны макеты двух адаптаций - для экранов 800-1150 и для мобильных устройств (так, чтобы можно было сверстать в одном сайте, не делая несколько субдоменов)
Цвета - синий, черный, белый.
Эталонный сайт, откуда можно будет брать рыбу для дизайна и имеющий похожую структуру - https://xn--80ajpfhbgomfh1b.xn--p1ai/dopusk-sro/
Нужно 5 страниц сайта, по трем из них я подготовил детальную структуру (расположение элементов, названия категорий, разделов и т.д. - именно так, как на схемах).
Как это будет изображено в мобильной версии - на усмотрение дизайнера.
Страницы:
- Главная страница сайта (приложена)
- Страница категории услуг (приложена)
- Приложена (приложена)
- Страница новости (простая страница со ссылками на другие новости и списком случайных услуг)
- Категория новостей/анонсов - https://xn--80ajpfhbgomfh1b.xn--p1ai/kursy-povysheniya-kvalifikacii/
Все страницы адаптивные, как указано выше. На выходе PSD со слоями и группировкой слоев для удобной верстки.
Помимо самих страниц, нужно отрисовать около 40 иконок в стиле сайта https://xn--80adxhjblhe.xn--p1ai/
Важный момент - в будущем (в течение 3-6 месяцев хотелось бы доработывать сайт, заказывая новые страницы). Хотелось бы, чтобы подрядчик был открыт для такой возможности.
Более подробное техзадание, список разделов для отрисовки иконок и все остальное скину выбранному исполнителю.
UPD.: желательно при создании макета учитывать особенности верстки под bootstrap 4
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