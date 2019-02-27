Требуется разработка адаптивного дизайна сайта (десктоп + адаптация)

Приветствую!

Требуется разработка адаптивного дизайна сайта (десктоп + мобильная версия)

Максимальная ширина сайта на десктопе - 1200px

Так же нужны макеты двух адаптаций - для экранов 800-1150 и для мобильных устройств (так, чтобы можно было сверстать в одном сайте, не делая несколько субдоменов)

Цвета - синий, черный, белый.

Эталонный сайт, откуда можно будет брать рыбу для дизайна и имеющий похожую структуру - https://xn--80ajpfhbgomfh1b.xn--p1ai/dopusk-sro/

Нужно 5 страниц сайта, по трем из них я подготовил детальную структуру (расположение элементов, названия категорий, разделов и т.д. - именно так, как на схемах).

Как это будет изображено в мобильной версии - на усмотрение дизайнера.

Страницы:

- Главная страница сайта (приложена)

- Страница категории услуг (приложена)

- Приложена (приложена)

- Страница новости (простая страница со ссылками на другие новости и списком случайных услуг)

- Категория новостей/анонсов - https://xn--80ajpfhbgomfh1b.xn--p1ai/kursy-povysheniya-kvalifikacii/

Все страницы адаптивные, как указано выше. На выходе PSD со слоями и группировкой слоев для удобной верстки.

Помимо самих страниц, нужно отрисовать около 40 иконок в стиле сайта https://xn--80adxhjblhe.xn--p1ai/

Важный момент - в будущем (в течение 3-6 месяцев хотелось бы доработывать сайт, заказывая новые страницы). Хотелось бы, чтобы подрядчик был открыт для такой возможности.

Более подробное техзадание, список разделов для отрисовки иконок и все остальное скину выбранному исполнителю.

UPD.: желательно при создании макета учитывать особенности верстки под bootstrap 4