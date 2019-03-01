Адаптивы страниц ЛК для сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки154 просмотра
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Нарисовать страницы личного кабинета в 2х размерах, для адаптива  моб/планшетов

5 лет назад
bumel
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$100
5 дней
WMZ
Бывают же такие люди.. Вернее, дизайнеры)) Все СУПЕР
Спасибо за проект :) И общение и оплату)) Супер-заказчик :)
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