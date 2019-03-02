Дизайн лендинга

Хочу выразить огромную благодарность Юрию за сотрудничество. Это уже не первый проект, по которому я работаю с Юрием и каждый раз убеждаюсь, что он из тех людей, которые ценит работу дизайнера, ответственно подходят к созданию задания. Юрий - очень добропорядочный и вежливый заказчик! Оплатил работу в полном объеме, постоянно находился на связи. Только самые лучшие и положительные впечатления от сотрудничества. С удовольствием буду работать еще.