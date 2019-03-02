Дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок374 просмотра
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Нужно сделать дизайн лендинга, который будет альтернативой к текущему и будет использоваться для контекстной рекламы (т.е. длинный СЕО текстов не будет)

Более детальное задание имеется.

Дизайн лендинга
5 лет назад
ll-MegaTest-ll
Юрий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
21 минуту назад
5 лет назад
$400
5 дней
Большое спасибо Анне за выполненную работу! Работаем не в первый раз и всегда радует что задание сдаётся без дополнительных корректировок, лишних вопросов и доделок. Может конечно у нас совпадают вкусы )) Я очень доволен результатом, спасибо за качественную работу и сэкономленное время!
Хочу выразить огромную благодарность Юрию за сотрудничество. Это уже не первый проект, по которому я работаю с Юрием и каждый раз убеждаюсь, что он из тех людей, которые ценит работу дизайнера, ответственно подходят к созданию задания. Юрий - очень добропорядочный и вежливый заказчик! Оплатил работу в полном объеме, постоянно находился на связи. Только самые лучшие и положительные впечатления от сотрудничества. С удовольствием буду работать еще.
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