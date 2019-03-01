Нужно выполнить дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Нужен дизайн для сайта Уведомление 24.    

Из основных пожеланий  сделать современный дизайн с адаптивной версткой.  

Страницы: 

1. Главная Уведомление 24.   

2. Форма 1 (страница doc-1)   

3. Форма 2 (страница doc-2) 

4. Форма 3 (страница doc-3) 

5. Вопросы и ответы.   

6. Авторизация.    

7. Шаблон для типовой текстовой страницы (на которые ведут ссылки со страницы "Вопросы и ответы")  

Спасибо. 

5 лет назад
yaroslavtaraxkal
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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