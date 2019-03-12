Прототипирование интерфейса сайта - одна страница, главная Есть сайт с услугами, есть список услуг (Digital marketing - seo, smm, PPC, SEO aufit etc...)Но нет главной страницы. Нужно спроектировать главнуюстраницу, распределить правильно и логично все блоки. Примеры ...
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Здравствуйте.
Необходим профессиональный дизайн лэндинга (без адаптива).
Срок - до 15 дней, Т.З. прилагаю.
Предпочтения кандидатам с высоким уровнем работ в портфолио и разумной ценой.
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