Дизайн лэндинга (без адаптива)

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок298 просмотров
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Здравствуйте.

Необходим профессиональный дизайн лэндинга (без адаптива).

Срок -  до 15 дней, Т.З. прилагаю.

Предпочтения кандидатам с высоким уровнем работ в портфолио и разумной ценой.

5 лет назад
spasgo
Юрий 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
aticus-finch
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$150
15 дней
WMZ
Спасибо. Отличная работа! Плюс Алексей бонусом сделал pop-up на форму заказа. Хороших заказчиков!
Юрий отличный заказчик. Четко поставленная задача, своевременный расчет. Рекомендую!
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