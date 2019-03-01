Лендинг: дизайн и верстка для мобильного приложения.

Задача: промо-сайт

﻿дизайн + верстка без ЦМС (!) никаких вордпрес/битрикс и прочей ненужности не предлагать.

ВАЖНО: дизайн и верстка выполняется этапами - эскиз - дизайн - верстка, с демонстрацией промежуточных этапов - не тяните и не воруйте наше время - не надо делать все целиком сразу и только потом показывать.

Язык - русский.

Продукт: платформа быстрого созданий приложений для мероприятий.

Название продукта: * (рус)

Целевая аудитория: B2B компании-организаторы, коммерческие организации, ивент-агентства, частные ведущие.

География работы: РФ, СНГ

Область деятельности проекта: реклама и маркетинг

Цель и задачи сайта:

промо

привлечение клиентов

лендинг

Сервисы для связи с посетителями:

форма обратной связи ВАЖНО: бэкенд делать не нужно, АПИ - предоставим

телефон *

установить приложение с гуглплей и аппстор.

десктоп

мобильная

Текущая версия сайта:

нет, это новый проект, новый сайт

Есть ли логотип: да, есть

Есть ли фирменный стиль: есть, но не видим никакого смысла его придерживаться

Предполагаемая структура:

О нас

Функции

Тарифы

Организаторам

Участникам

Контакты

: на сайте должны регулярно демонстрироваться скриншоты приложения. Скриншоты демонстрируются таким образом: изображение телефона + скриншот экрана в нем. В качестве изображения телефона используем айфон х.

Скриншоты до релиза не предоставляются - поэтому, во время дизайна - используйте картинки - заглушки.

Стилевое решение: в стиле комиксов (рисованная графика)

детали в полном ТЗ в ЛС.