Лендинг: дизайн и верстка для мобильного приложения.

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок203 просмотра
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Задача: промо-сайт

﻿дизайн + верстка  без ЦМС (!) никаких вордпрес/битрикс и прочей ненужности не предлагать.

ВАЖНО: дизайн и верстка выполняется этапами - эскиз - дизайн - верстка, с демонстрацией промежуточных этапов - не тяните и не воруйте наше время - не надо делать все целиком сразу и только потом показывать.

Язык - русский.

Продукт: платформа быстрого созданий приложений для мероприятий.

Название продукта: * (рус)  

Целевая аудитория: B2B компании-организаторы, коммерческие организации, ивент-агентства, частные ведущие.

География работы: РФ, СНГ

Область деятельности проекта: реклама и маркетинг

Цель и задачи сайта: 

  • промо
  • привлечение клиентов
Тип сайта: лендинг

Сервисы для связи с посетителями: 

  • форма обратной связи 

    ВАЖНО: бэкенд делать не нужно, АПИ - предоставим

  • телефон *
  • установить приложение с гуглплей и аппстор.

Тип верстки:

  • десктоп
  • мобильная

Текущая версия сайта:

 нет, это новый проект, новый сайт

Есть ли логотип: да, есть

Есть ли фирменный стиль: есть, но не видим никакого смысла его придерживаться

Предполагаемая структура:

  • О нас
  • Функции
  • Тарифы
  • Организаторам
  • Участникам
  • Контакты
Демонстрация: на сайте должны регулярно демонстрироваться скриншоты приложения. Скриншоты демонстрируются таким образом: изображение телефона + скриншот экрана в нем. В качестве изображения телефона используем айфон х.

Скриншоты до релиза не предоставляются - поэтому, во время дизайна - используйте картинки - заглушки.

Стилевое решение: в стиле комиксов (рисованная графика)

детали в полном ТЗ в ЛС.

5 лет назад
KSergey65
Сергей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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