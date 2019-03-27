Дизайн раздела сайта

Прототипирование интерфейса сайта - одна страница, главная Есть сайт с услугами, есть список услуг (Digital marketing - seo, smm, PPC, SEO aufit etc...)Но нет главной страницы. Нужно спроектировать главнуюстраницу, распределить правильно и логично все блоки. Примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить дизайн для сайта в разделе "ФОТО". В данный момент все фото размещены на одной странице.
Планируется разбить их на несколько страниц по тематике "остекление", "отделка" и т. п.. Нужно чтобы страница выглядела красиво, вписывалась в общий дизайн сайта. Чтобы на странице было место для сео текста, при этом текст можно спрятать под спойлер обозначив что спойлер можно открыть для прочтения. Чтобы страницу было удобно просматривать как на ПК так и на телефоне-планшете.
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