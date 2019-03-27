Дизайн раздела сайта

$15
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок188 просмотров
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Нужно выполнить дизайн для сайта в разделе "ФОТО". В данный момент все фото размещены на одной странице. 

Планируется разбить их на несколько страниц по тематике "остекление", "отделка" и т. п.. Нужно чтобы страница выглядела красиво, вписывалась в общий дизайн сайта. Чтобы на странице было место для сео текста, при этом текст можно спрятать под спойлер обозначив что спойлер можно открыть для прочтения. Чтобы страницу было удобно просматривать как на ПК так и на телефоне-планшете.

Сайт https://mosgor-balkon.ru/

5 лет назад
travelmate2413
Алексей 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
24 дня назад
5 лет назад
$15
7 дней
WMZ
Как всегда отличная работа. Очень рад сотрудничеству с Серафимой и рекомендую к сотрудничеству как грамотного специалиста.
Все отлично! Ценю, Алексея, как своего постоянного и надежного заказчика! СПАСИБО!
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