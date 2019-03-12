1 страница

$25
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки188 просмотров
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https://drive.google.com/file/d/1kjd6JW2vgaQRkqln1Z4620vXYXCkuhz3/view?usp=sharing

сделать премиально

+ внести коррективы в текст из последней версии

https://drive.google.com/file/d/1qG0JWs8H9_pnO5S2QDw5L9qQ3PygnvY4/view?usp=sharing

5 лет назад
prohunter88
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 лет назад
$25
1 день
WMZ
Супер! 10/10
Отличный заказчик, работаем дальше!