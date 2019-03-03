Разработка дизайна сайта

Ищу опытного дизайнера с отменным чувством вкуса, для редизайна страницы сайта https://franchise.p-de-p.com/ посвященной франшизе салона красоты. В прекрипленном файле текст для нового сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Персональный проект для Александра Скичко, разработка нескольких страниц сайта
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