Дизайн главной страницы сайта сервиса психологов

$80
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки212 просмотров
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расположение элементов как на сайте https://www.all-psy.com/ только дизайн должен быть другой, а весь интерфейс останется с сайта донора. Вобщем мы хотим делать копию только с другим дизайном. 

5 лет назад
kolesoxxx
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 лет назад
$80
3 дня
WMZ
Прекрасно выполненный дизайн, сделано со вкусом и быстро
Спасибо за интересный проект! Буду рад сотрудничать с Вами дальше!
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