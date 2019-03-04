Дизайн главной страницы сайта сервиса психологов

https://drive.google.com/file/d/1kjd6JW2vgaQRkqln1Z4620vXYXCkuhz3/view?usp=sharing сделать премиально + внести коррективы в текст из последней версии https://drive.google.com/file/d/1qG0JWs8H9_pnO5S2QDw5L9qQ3PygnvY4/view?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
расположение элементов как на сайте https://www.all-psy.com/ только дизайн должен быть другой, а весь интерфейс останется с сайта донора. Вобщем мы хотим делать копию только с другим дизайном.
- Похожие заказы
- $25Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
pochtamarket.uzЗакрыт5 лет назад
- $5000
Добрый день,коллеги! Очень буду рада сотрудничать с опытным и профессиональным дизайнером для создания уникального блога. Нужен дизайн на ворд-экспресс-блог. Я учусь в школе интернет-бизнеса АлександраБорисова. Требования кдизайну блога:МинимализмМобильная версияХороший просмотрна широкоформатном манитореПоменьше PnG картинокПредусмотретьместа для рекламы(баннер, строчка,контекст)Цепляющее название и ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт5 лет назад
- $320
Персональный проект для Александра Скичко, разработка нескольких страниц сайтаЗавершен5 лет назад
Ищу опытного дизайнера с отменным чувством вкуса, для редизайна страницы сайта https://franchise.p-de-p.com/ посвященной франшизе салона красоты. В прекрипленном файле текст для нового сайта.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт5 лет назад
- $400
Нужно сделать лендинг с адаптивами для планшетов и смартфонов. Подробности обсудилиЗавершен5 лет назад
- $15
Нужно выполнить дизайн для сайта в разделе "ФОТО". В данный момент все фото размещены на одной странице. Планируется разбить их на несколько страниц по тематике "остекление", "отделка" и т. п.. Нужно чтобы страница выглядела красиво, вписывалась ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте. Необходим профессиональный дизайн лэндинга (без адаптива). Срок - до 15 дней, Т.З. прилагаю. Предпочтения кандидатам с высоким уровнем работ в портфолио и разумной ценой.Завершен5 лет назад
Необходимо сделать дизайн фриланс биржы Более подробно расскажу в ЛСДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт5 лет назад
[b]Задача:[/b] промо-сайт дизайн + верстка без ЦМС (!) никаких вордпрес/битрикс и прочей ненужности не предлагать. ВАЖНО: дизайн и верстка выполняется этапами - эскиз - дизайн - верстка, с демонстрацией промежуточных этапов - не тяните ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад