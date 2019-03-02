Нужно создать таблицу с анимацией. (сайт на движке WP)

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки144 просмотра
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всем привет. Необходимо создать таблицу с анимаицей при наведении курсора. Вот пример подобной таблицы (список ВПН сервисов) - https://www.top10bestvpn.com/?utm_content=site_logo

Нужно сделать примерно тоже самое, чтобы в будущем владелец сайта мог самостоятельно добавлять элементы и увеличивать список. 

5 лет назад
sergeykuzmenko93
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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