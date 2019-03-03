Нужно сделать макет одностраничного сайта. Есть 3 псдэшки,все упростят

Для сайта системы проверки позиций мы хотим сделать редизайн. Для того что бы минимизировать переделки, делаем первый экран, если все ок дорисовываем остальные блоки. Прототип в приложении и детали https://docs.google.com/document/d/1VwvpdYzUdEmP0gf74lamKsAiGzpWNh3OtY3d2EsukCA/edit?usp=sharing