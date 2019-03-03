WordPress настройка, перенос, редактирование тем

Привет друзья! Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней, логотип. Сделать дизайн мобильной версии. Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ и примерный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются работы по WordPress, а именно касаемо тем, создание, редактирование, перенос с других CMS.
Друзья, давайте только цены в рамках.
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