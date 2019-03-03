Нужен дизайн для wordpress блога

Привет друзья!

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней, логотип. Сделать дизайн мобильной версии.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ и примерный дизайн

уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

В шапке логотип(надо разработать) и название блога на светлом фоне.

Низ у шапки прозрачный рисунок или фото.

Примеры блогов которые нравятся:

http://beautylife.today

https://aroundwomen.info

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 200-300 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!