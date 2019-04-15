cheeser

Артём cheeser

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Вот небольшой перечень что я умею:

дизайн наружной и внутренней рекламы;

полиграфия (визитки, флаера, этикетки, меню кафе и ресторана);

дизайн баннеров

создание логотипов, фирменного стиля;

дизайн упаковки.

ui design

Портфолио: https://www.behance.net/simartikxp42c3

Моб: +38 (063) 614-20-06 - Viber, Telegram

Работаю в этой сфере более 3х лет

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Отзывы заказчиков

bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Дизайн ЛП
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
StanlySEO
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сделать обновление/редизайн интерфейса аппарата
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!