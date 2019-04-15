Вот небольшой перечень что я умею:
дизайн наружной и внутренней рекламы;
полиграфия (визитки, флаера, этикетки, меню кафе и ресторана);
дизайн баннеров
создание логотипов, фирменного стиля;
дизайн упаковки.
ui design
Портфолио: https://www.behance.net/simartikxp42c3
Моб: +38 (063) 614-20-06 - Viber, Telegram
Работаю в этой сфере более 3х лет
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
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$100
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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