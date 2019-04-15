Вот небольшой перечень что я умею:

дизайн наружной и внутренней рекламы;

полиграфия (визитки, флаера, этикетки, меню кафе и ресторана);

дизайн баннеров

создание логотипов, фирменного стиля;

дизайн упаковки.

ui design

Портфолио: https://www.behance.net/simartikxp42c3

Моб: +38 (063) 614-20-06 - Viber, Telegram

Работаю в этой сфере более 3х лет