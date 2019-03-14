Дизайн для сайта ros-adv.ru

Выбрал Романа на один горящий по срокам проект и попал точно в цель. Роман сделал все за 3 дня при этом ему даже пришлось работать по ночам. Дизайн получился простым как и хотел заказчик, ну и главное с адаптивной версией сайта под мобилку. Буду обращаться еще и рекомендую другим работать по дизайну с Романом!