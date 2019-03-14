Дизайн для сайта ros-adv.ru

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок365 просмотров
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Нужно сделать дизайн сайта.

Сайт из себя будет представлять архив журналов(печатных), которые мы будем переводить в digital формат для индексации статей и дальнейшего их поискового продвижения.

Задачи которые должен решать сайт:

  • Удобная навигация по каталогу журналов
  • Превью статей из каждого журнала (в среднем 10 статей в одном журнале)
  • Каталог всех статей (с тегами и фильтрами)
  • Каталог авторов и героев статей
Более подробный бриф(будет немного доработан еще) ﻿﻿https://goo.gl/KxDz3C

Пишите цены и сроки. Желательно сделать как можно скорее. 

5 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$120
8 дней
WMZ
Выбрал Романа на один горящий по срокам проект и попал точно в цель. Роман сделал все за 3 дня при этом ему даже пришлось работать по ночам. Дизайн получился простым как и хотел заказчик, ну и главное с адаптивной версией сайта под мобилку. Буду обращаться еще и рекомендую другим работать по дизайну с Романом!
Все прошло отлично. Арсений оказался вежливым и ответственным человеком, проект закончили раньше времени без поправок.
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