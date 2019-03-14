Дизайн для сайта ros-adv.ru

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Нужно сделать дизайн сайта.
Сайт из себя будет представлять архив журналов(печатных), которые мы будем переводить в digital формат для индексации статей и дальнейшего их поискового продвижения.
Задачи которые должен решать сайт:
- Удобная навигация по каталогу журналов
- Превью статей из каждого журнала (в среднем 10 статей в одном журнале)
- Каталог всех статей (с тегами и фильтрами)
- Каталог авторов и героев статей
Пишите цены и сроки. Желательно сделать как можно скорее.
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