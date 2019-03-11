Нарисовать сайт такси

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок197 просмотров
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Нужно нарисовать сайт такси. Тех задание есть.

5 лет назад
mulbergerio
Роман 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
23 дня назад
5 лет назад
$110
3 дня
WMZ
Как всегда быстро и качественно, а главное минимум правок. Спасибо!
Роман. Спасибо за заказ. Как всегда все на высоте. Четко и быстро. Благодарю.
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