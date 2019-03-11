Спец проект для Максима, макет скинул личным сообщением.
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Нужно нарисовать сайт такси. Тех задание есть.
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