Перерисовать первый экран страницы

Нужно отрисовать первый экран лэндинга для переноса на сайт в двух вариантах клиенту на выбор: 1. как-то поместить в пространство весь экран. 2. поместить в пространство только текст с фоном, а внизу – узкую форму на всю длину. Пример странички, куда переносить будут https://www.001.by/egipet . Сам лэндинг: https://www.001.by/lp-new/in-europe/ . ПОЖАЛУЙСТА УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ И ВРЕМЯ РАБОТЫ. Макет лэндинга отправим при выборе исполнителя.