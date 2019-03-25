Требуется сделать редизайн сайта

$44
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок336 просмотров
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Детали по ссылке в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1WSEp0G6EUdlcBb_5cxJpthyqGe93tFXtX5wylMejQ70/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС

Дизайн сайтаРедизайн сайта
5 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
feL
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$44
1 день
Отличный дизайнер. С чувством стиля. С пониманием, как сочетать шрифты, цвета и т.д. Рекомендую и буду работать дальше, уже работаем над новым проектом
Все отлично, продолжаем сотрудничество