Требуется сделать редизайн сайта

Здравствуйте! Есть сайт, работающий на Вордпресс на шаблонном дизайне, который мы хотим дополнить. https://lifti-moskvi.ru [list][*]-Для шапки нарисовать справа контакты (заказать звонок и написать - можно в виде текста, можно в виде кнопочек, например как здесь demis.ru). [*]Слайдер меняться не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Детали по ссылке в ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1WSEp0G6EUdlcBb_5cxJpthyqGe93tFXtX5wylMejQ70/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать дизайн сайта https://sharkun.ru в стиле лего города.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать дизайн дополнительных страниц для сайте, плюс адаптив этих страниц. Сайт вышлю в личку.Завершен5 лет назад
У нас имеется описание идеи портала, сервисов, и некоторых UI - форм. Требуется как консультация по созданию общего концепта, так и реализация кликабельного прототипа. Нужно будет разобраться в основных процессах будущего продукта, продумать способы взаимодействия пользователя с ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно нарисовать сайт такси. Тех задание есть.Завершен5 лет назад
Спец проект для Максима, макет скинул личным сообщением.Завершен5 лет назад
Нужно нарисовать дизайн сайта по двум проектам, качественно и в сроки, портфолио обязательно! Первый сайт это авто. Второй стоматология.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт видеоДизайн сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
примитивный парустраничный дизайн сайта игрыДизайн сайтов25 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта. Сайт из себя будет представлять архив журналов(печатных), которые мы будем переводить в digital формат для индексации статей и дальнейшего их поискового продвижения. Задачи которые должен решать сайт:[list=1][*]Удобная навигация по каталогу журналов[*]Превью статей из ...Завершен5 лет назад