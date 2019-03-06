Разработать дизайн четырех страницы для сайта

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн дополнительных страниц для сайте, плюс адаптив этих страниц.

Сайт вышлю в личку.

5 лет назад
h2o
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$300
5 дней
WMZ
Обращаюсь второй раз. Всё 100% в точку!
Спасибо за проект :) Приятно работать с хорошими людьми! Всем рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Сделать прототип веб-портала на sketch.

    У нас имеется описание идеи портала, сервисов, и некоторых UI - форм.  Требуется как консультация по созданию общего концепта, так и реализация кликабельного прототипа. Нужно будет разобраться в основных процессах будущего продукта, продумать способы взаимодействия пользователя с ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн для сайта ros-adv.ru

    Нужно сделать дизайн сайта. Сайт из себя будет представлять архив журналов(печатных), которые мы будем переводить в digital формат для индексации статей и дальнейшего их поискового продвижения. Задачи которые должен решать сайт:[list=1][*]Удобная навигация по каталогу журналов[*]Превью статей из ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайнер

    Добрый день! В связи с расширением ищем опытного дизайнера на удаленную работу. Основная суть работы:  разработка креативов на автомобильную тематику со множеством ресайзов (для веба, наружки и полиграфии). При нахождении в г.Уфа возможна работа в удобном офисе. Для ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Opencart

    Нужно поменять дизайн на opencart. Есть пример. Поменять расцветку и немного по меню. Наполнение все то же. Цена 5000р. Срочно

    OpenCart
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад