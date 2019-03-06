Дизайн информационного сайта про автомобили

Здравствуйте! Есть сайт, работающий на Вордпресс на шаблонном дизайне, который мы хотим дополнить. https://lifti-moskvi.ru [list][*]-Для шапки нарисовать справа контакты (заказать звонок и написать - можно в виде текста, можно в виде кнопочек, например как здесь demis.ru). [*]Слайдер меняться не ...