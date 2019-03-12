Дизайн двух страниц

$200
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок227 просмотров
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Нужен дизайн двух страниц с адаптивами. Подробности обсудили

5 лет назад
cinemae
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$200
3 дня
WMZ
Номер 1 в рейтинге дизайнеров - ничуть не преувеличение). Алексей - зе бест, вне конкуренции. Спасибо за работу)
Очень нравится работать с Денисом. Замечательный заказчик! Спасибо за проект)