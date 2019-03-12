Нужно отрисовать первый экран лэндинга для переноса на сайт в двух вариантах клиенту на выбор: 1. как-то поместить в пространство весь экран. 2. поместить в пространство только текст с фоном, а внизу – узкую форму ...
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Нужен дизайн двух страниц с адаптивами. Подробности обсудили
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