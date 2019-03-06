Дизайн главной страницы

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок284 просмотра
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Нужно доделать дизайн главной страницы Vigorsen.by , первую страницу с формой оставляем. Еще 3-4 страницы добавить с Географией перевозок (это весь мир почти), основные услуги, Мы в цифрах и т.д. В фигме исходники. Только дизайн нужен с картинками. 

5 лет назад
IgorLab
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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