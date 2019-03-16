Дизайн лэндинга

$100
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки213 просмотров
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Условия, ТЗ и сроки обсудили в личной переписке

5 лет назад
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$100
5 дней
Хороший исполнитель, справился с поставленной задачей. Всегда на всязи и приятный в общении. Рекомендую
Благодарю Эдика за предоставленную мне работу! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
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