Дизайн страницы сайта

Нужно сделать дизайн и верстку страницы сайта. Адаптивность - обязательное условие. Скорость загрузки страницы должна быть не меньше чем самого шаблона. Основа - шаблон темы Root.

1. На странице (карточка организации) будет размещена информация об организации: наименование, адрес, телефон, email и т.п. (более детальней напишу). Все параметры сделать произвольными полями.

2. Форма голосования (да-нет) - вписать в дизайн.

3. Кнопки задать вопрос юристу, записаться на прием, подать жалобу.

4. Обязательно в начале страницы разместить блок с номерами телефона с мотивацией позвонить юристу и проконсультироваться.

Главная задача - это красиво представить информацию о компании (организации), чтобы интуитивно понятно все было.