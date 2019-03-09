Нарисовать дизайн и сверстать на сайт

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок269 просмотров
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Добрый день.

Необходимо нарисовать красивый и современный дизайн для сайта.

Сайт должен иметь адаптивную верстку.

также не должно разрушиться существующее мобильное приложение после верстки.

5 лет назад
x666x
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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