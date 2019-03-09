Нарисовать дизайн и сверстать на сайт

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Добрый день.
Необходимо нарисовать красивый и современный дизайн для сайта.
Сайт должен иметь адаптивную верстку.
также не должно разрушиться существующее мобильное приложение после верстки.
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