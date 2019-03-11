Создание сайта

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок290 просмотров
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Алексей, добрый день,

Хотела бы узнать стоимость Ваших услуг на изменение действующего корпоративного сайта с учетом следующего:

- Сайт из 6 страниц на английском языке, тексты, фото есть; 

- Примерный макет и дизайн сайта собран в wix, однако в этом сервисе недостаточно функционала (например, границы сайта и невозможность масштабирования элементов при изменении размеров окна).

- Срок сдачи - 22-25 марта

Мне нужна ориентировочная стоимость для согласования с руководством варианта использования услуг фрилансера, а не студии разработчиков.

Заранее благодарна, 

С уважением,

Екатерина

5 лет назад
guest_1552306502435
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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andrey-fortune
36 летУкраина
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WMZ