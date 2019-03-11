Создание сайта

Алексей, добрый день,

Хотела бы узнать стоимость Ваших услуг на изменение действующего корпоративного сайта с учетом следующего:

- Сайт из 6 страниц на английском языке, тексты, фото есть;

- Примерный макет и дизайн сайта собран в wix, однако в этом сервисе недостаточно функционала (например, границы сайта и невозможность масштабирования элементов при изменении размеров окна).

- Срок сдачи - 22-25 марта

Мне нужна ориентировочная стоимость для согласования с руководством варианта использования услуг фрилансера, а не студии разработчиков.

Заранее благодарна,

С уважением,

Екатерина