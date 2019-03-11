Создание сайта

Тз во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Алексей, добрый день,
Хотела бы узнать стоимость Ваших услуг на изменение действующего корпоративного сайта с учетом следующего:
- Сайт из 6 страниц на английском языке, тексты, фото есть;
- Примерный макет и дизайн сайта собран в wix, однако в этом сервисе недостаточно функционала (например, границы сайта и невозможность масштабирования элементов при изменении размеров окна).
- Срок сдачи - 22-25 марта
Мне нужна ориентировочная стоимость для согласования с руководством варианта использования услуг фрилансера, а не студии разработчиков.
Заранее благодарна,
С уважением,
Екатерина
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