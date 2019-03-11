Доработать дизайн макетов в FIGMA

Нужно разработать дизайн страницы статьи (поста, блога). Подробное ТЗ вышлю по запросу. Нужны примеры работ от вас (желательно с ссылками на готовые сайты) и примерные цены за разработку 1 страницы. В дизайне нужно продумать много элементов ...