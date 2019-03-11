Доработать дизайн макетов в FIGMA

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка171 просмотр
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5 макетов для каталога бизнес центров

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Figma
5 лет назад
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Artyom-S
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$180
7 дней
Макеты доработал быстро, работали по предоплате.
Спасибо а интересный проект!)
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