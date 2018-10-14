Коротко: Есть бренд мужской одежды со своей историей, написанной сухо, как в учебнике по истории Албании. Ищу копирайтера готового написать легенду начинающему street style бренду. С похожим опытом работы.
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать адаптивный дизайн lp на 9 блоков. Стилистика - Услуги /IT/ разработка. Жду предложения цены/сроков, без них заявка рассматриваться не будет. Прошу оставлять заявки, тех кто имеет опыт разработки крутого дизайна ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Меня зовут Андрей, у меня есть потребность в ваших услугах. Нужно разработать прототип лендинга для веб - студии. Есть набросок и пояснение к нему. Возьметесь? Прошу описать сценарий нашего ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
доработать сайт согласно прикрепленному ТЗ доработка в основном по верстке и немного по самому wordpressВеб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: Получив предварительное интервью(сведения о компании,ЦА,товаре/услуге,способах продаж) и предварительный бриф(с ТТ к дизайну и функционалу), погрузиться в проект, составить окончательный бриф(конкретные уточнения), подготовить прототип сайта(на данный момент это лендинг). Мы должны получить прототип ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен адаптивный дизайн LP, 10 экранов. Прототипа нет (возможно увеличение цены дизайна за счет предварительной разработки прототипа) Жду от Вас обозначения цены и порядка работ. Дополнительные материалы по запросу (СЯ, интервью и прочее). ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый(ой,ое) день(вечер,ночи,утро)! Нужно валидно и SEO-дружелюбно сверстать сайт и натянуть на cms. Верстка должна быть адаптивной. Не интернет магазин! Корзины не будет, карточки товара работают как витрина! Нужно обеспечить редактирование карточек ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброго времени суток. Для будущего проекта требуется разработка прототипа с использованием исследований ниши и конкурентов. Тема строительство(монтаж и продажа кровельных материалов и покрытий). Прошу обратить внимание на то, что прототипы без предварительного ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
Кратко обрисую ситуацию, есть прототип,который требует доработок(прототип и лист на доработку приложен). Прототип в PSD есть , вышлю исполнителю. Нужен адаптивный дизайн Главной, карточки товара и 2х - 3х типовых + мобильная версия. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Существует идея информационного сайта , посвященному личности человека. Все мысли набросаны в mind-map. Необходимо составить семантическое ядро и структуру проекта. Mind-map содержит предварительную структуру.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. На данном этапе наш, будущий, сайт находится на стадии проектирования, разработан текстовый прототип,визуальный, написаны сценарии взаимодействия. Перед тем, как отдавать макет дизайнерам, а потом верстальщикам и программистам, хочу получить ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток! Есть действующий сайт компании (udm-group.ru). Необходимо на его основе разработать концепцию редизайна, т.е. создать прототип опираясь на нынешнюю версию сайта + ТЗ. Текст и прототип для САЙТА ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт7 лет назад