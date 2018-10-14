Ну вот и закончили работу над нашим проектом, это было весьма интересное и захватывающее время. Сергей сыграл решающую роль в формировании окончательной концепции и технической реализации сайта. 100% погружение в проект и четкое понимание того что он делает, качественно проделанная работа над правками и профессиональные рекомендации,а так же глубокое знание wordpress послужило отличным фундаментом сайта нашей компании .В итоге мы получили немного больше того, чего добивались. Однозначно рекомендую, за реализацией будущих проектов сюда.