ander991

Андрей ander991

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Текст легенды бренда

    Коротко: Есть бренд мужской одежды со своей историей, написанной сухо, как в учебнике по истории Албании. Ищу копирайтера готового написать легенду начинающему street style бренду. С похожим опытом работы.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн Lp

    Необходимо разработать адаптивный дизайн lp на 9 блоков.  Стилистика - Услуги /IT/ разработка.  Жду предложения цены/сроков, без них заявка рассматриваться не будет.  Прошу оставлять заявки, тех кто имеет опыт разработки крутого дизайна ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Прототип лендинга

    Добрый день. Меня зовут Андрей, у меня есть потребность в ваших услугах.  Нужно разработать прототип лендинга для веб - студии. Есть набросок и пояснение к нему. Возьметесь? Прошу описать сценарий нашего ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт и маркетинг для сайта

    Задача: Получив предварительное интервью(сведения о компании,ЦА,товаре/услуге,способах продаж) и предварительный бриф(с ТТ к дизайну и функционалу), погрузиться в проект, составить окончательный бриф(конкретные уточнения), подготовить прототип сайта(на данный момент это лендинг).  Мы должны получить прототип ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать дизайн LP.

    Нужен адаптивный дизайн LP,  10 экранов.   Прототипа нет (возможно увеличение цены дизайна за счет предварительной разработки прототипа) Жду от Вас обозначения цены и порядка работ. Дополнительные материалы по запросу (СЯ, интервью и прочее).  ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и программная часть

    Добрый(ой,ое) день(вечер,ночи,утро)! Нужно валидно и SEO-дружелюбно сверстать сайт и натянуть на cms. Верстка должна быть адаптивной. Не интернет магазин! Корзины не будет, карточки товара работают как витрина! Нужно обеспечить редактирование карточек ...

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать прототип

    Доброго времени суток. Для будущего проекта требуется разработка прототипа с использованием исследований ниши и конкурентов. Тема строительство(монтаж и продажа кровельных материалов и покрытий). Прошу обратить внимание на то, что прототипы без предварительного ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка прототипа и разработка дизайна

    Кратко обрисую ситуацию, есть прототип,который требует доработок(прототип и лист на доработку приложен).  Прототип в PSD есть , вышлю исполнителю. Нужен адаптивный дизайн Главной, карточки товара и  2х - 3х типовых  + мобильная версия.  ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Семантическое ядро и структура проекта

    Существует идея информационного сайта , посвященному личности человека. Все мысли набросаны в mind-map. Необходимо составить семантическое ядро и структуру проекта. Mind-map содержит предварительную структуру.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Консультация по скайп

    Доброго времени суток.  На данном этапе наш, будущий, сайт находится на стадии проектирования,  разработан текстовый прототип,визуальный, написаны сценарии взаимодействия.  Перед тем, как отдавать макет дизайнерам, а потом верстальщикам и программистам, хочу получить ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать прототип сайта компании

    Доброго времени суток! Есть действующий сайт  компании (udm-group.ru). Необходимо на его основе разработать концепцию редизайна, т.е. создать прототип опираясь на нынешнюю версию сайта + ТЗ. Текст и прототип для САЙТА  ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Верстка и программная часть
Node.js
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Ну вот и закончили работу над нашим проектом, это было весьма интересное и захватывающее время. Сергей сыграл решающую роль в формировании окончательной концепции и технической реализации сайта. 100% погружение в проект и четкое понимание того что он делает, качественно проделанная работа над правками и профессиональные рекомендации,а так же глубокое знание wordpress послужило отличным фундаментом сайта нашей компании .В итоге мы получили немного больше того, чего добивались. Однозначно рекомендую, за реализацией будущих проектов сюда.
Ответный отзыв
Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Доработка прототипа и разработка дизайна
Спасибо за очень приятную коммуникацию и сотрудничество, за включенность в процесс проработки правок и удобства контента, за понимание сути работы. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Данным проектом мы заложили основу будущего сотрудничества.Все сделано качественно,проработаны нюансы и предложены варианты решения тех или иных моментов. Ольга знает что делает и делает это качественно, а добавьте сюда коммуникацию на 5+ и полное погружение в проект... P.S. После оплаты коммуникация не заканчивается, а продолжается до полной реализации проекта! Я доволен.Рекомендую!
Ответный отзыв
alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Консультация по скайп
Хороший заказчик, своевременная оплата.
Профессиональная консультация , ответил на все вопросы четко и грамотно. Рекомендую!
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