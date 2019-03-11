Закончить оформление сайтов

$20
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки248 просмотров
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Работы по двум сайтам сделанным на Wordpress с редактором Elementor, внести мелкие правки в дизайн - настроить автоматизированную рассылку новых постов, подготовить сайт к работе. Исправить ошибки обозначенные в комплексном аудите сайта. Понять и разрешить проблему отображения новостных постов (ссылки перестали открываться).  Желательно закончить в самые короткие сроки. Бюджет на один сайт, на следующий цена договорная после окончания этого задания.

5 лет назад
ashulina
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад