Закончить оформление сайтов

Работы по двум сайтам сделанным на Wordpress с редактором Elementor, внести мелкие правки в дизайн - настроить автоматизированную рассылку новых постов, подготовить сайт к работе. Исправить ошибки обозначенные в комплексном аудите сайта. Понять и разрешить проблему отображения новостных постов (ссылки перестали открываться). Желательно закончить в самые короткие сроки. Бюджет на один сайт, на следующий цена договорная после окончания этого задания.