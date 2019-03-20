Разработка дизайна главной страницы

$30
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок192 просмотра
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Требуется разработать дизайн главной страницы на основе каталога и фирменного стиля компании.

5 лет назад
lynx-studio
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
$30
1 день
Хорошая работа, всё сделал быстро и качественно. Всегда на связи. Рекомендую
Рекомендую Максима, приятен в общении, постоянно на связи, оперативно утверждает работу. Продолжаем сотрудничество.
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