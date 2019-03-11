Необходимо нарисовать дизайн лендинга

$37
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика: Светодиодное освещение(производитель) 

Сроки -до завтра 18-00 по МСК  

Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые знакомы с данной тематикой  

Прикрепляйте примеры работ, при отписки на проект.   

Подробности обсудим с кандидатами.

Дизайн лендинга
5 лет назад
bundak
Андрей 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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