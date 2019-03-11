Настройка дизайна шаблона opencart

Переезжаем со старого движка vamshop на opencart. Приобретен понравившийся настраиваемый шаблон. Необходимо подобрать цвета, шрифты, настроить модули и дизайн шаблона opencart так, чтобы он был похож на текущий сайт. Для этого понадобится перерисовать либо подобрать иконки корзины, социальных сетей и прочих. Также хотелось бы чтобы в рамках работы был отрисован хотя бы один баннер. Если для работы что то необходимо приобрести на фотостоках - готов приобрести.

В прикрепленных файлах документ с необходимыми ссылками чтобы вы могли оценить работу.

В предложении указывайте цену и сроки. Не нужно мне писать в ЛС если вы не подали предложение в ответ на проект. Если у вас нет отзывов можете даже не оставлять предложение.

У исполнителя должен быть опыт работы с Opencart. Исполнитель будет выбираться по портфолио.

Внимание! Заявляйте фактические сроки за которые сделаете работу. Я пишу честные отзывы и если срок будет затянут - это будет указано в отзыве.