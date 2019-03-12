Переезжаем со старого движка vamshop на opencart. Приобретен понравившийся настраиваемый шаблон. Необходимо подобрать цвета, шрифты, настроить модули и дизайн шаблона opencart так, чтобы он был похож на текущий сайт. Для этого понадобится перерисовать либо подобрать ...