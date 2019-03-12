Переезжаем со старого движка vamshop на opencart. Приобретен понравившийся настраиваемый шаблон. Необходимо подобрать цвета, шрифты, настроить модули и дизайн шаблона opencart так, чтобы он был похож на текущий сайт. Для этого понадобится перерисовать либо подобрать ...
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Есть готовый макет дизайна на figma
Необходимо внести не большие правки
А именно заменить фон, и доработать меню
Подробно расскажу, скину ТЗ
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