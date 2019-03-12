Сделать шапки для всех страниц сайта

$230
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки267 просмотров
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Здравствуйте, для сайта по картинам kartinymaslom.ru нужнопридумать шапки для каждой страницы рубрик из левого меню, и для каждой

страницы из верхнего меню. Бюджет до 15000 р.

5 лет назад
raelm
51 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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