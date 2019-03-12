Дизайн cайта

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок1042 просмотра
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Макет страницы:

https://t7yvly.axshare.com/#p=lp&c=1

Стиль дизайна, который нужно взять за основу:

https://ld-wp.template-help.com/monstroid2/default/

https://ld-wp.template-help.com/monstroid2/default/home-corporate/

https://ld-wp.template-help.com/monstroid2/default/home-clean/

Тематика сайта - услуги для бизнеса, поэтому стиль должен быть более строгим.

Вот сайты с хорошей цветовой гаммой

https://exponentwptheme.com/saas/

https://ld-wp.template-help.com/monstroid1/v1/prod-21266/

Иконки должны быть в SVG

5 лет назад
11pm-com-ua
Борис 
54 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
theillestvillain
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$159
6 дней
WMZ