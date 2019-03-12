Картинки для услуг и их "категорий" студии красоты

В общем есть сайт студии красоты, на главной странице и на странице услуги я хочу в блоки:

косметология, ногтевой сервис, все для бровей и ресниц вставить картинки. Нужны картинки размером примерно 250х250px.

Подробнее напишу в ЛС.

Прикрепил файл с изображением примерной работы.