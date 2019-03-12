Дизайн сайта строительной компании

Текст [url=https://docs.google.com/document/d/1uaXe1v54YyBfn7jYY7ykcFAKI-ranWS2_k3InYDG3Pk/edit]https://docs.google.com/document/d/1uaXe1v54YyBfn7jYY7ykcFAKI-ranWS2_k3InYDG3Pk/edit [/url]Бриф [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KLHWG23ODqwUU-QSHfibIBAs7SqH_VY-sZO02oVS3hQ/edit#gid=557727340]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KLHWG23ODqwUU-QSHfibIBAs7SqH_VY-sZO02oVS3hQ/edit#gid=557727340[/url]
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