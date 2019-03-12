Дизайн сайта строительной компании

Здравствуйте! Необходим уверенный в своих силах веб-дизайнер среднего уровня и выше для разработки дизайна для имиджевого лендинга по цифровыми товарами. Текст и примеры сайтов предоставляю. В верстки нет необходимости. Если сработаемся, в дальнейшем возможны ещё задачи ...