Дизайн/верстка лендинга

Текст [url=https://docs.google.com/document/d/1uaXe1v54YyBfn7jYY7ykcFAKI-ranWS2_k3InYDG3Pk/edit]https://docs.google.com/document/d/1uaXe1v54YyBfn7jYY7ykcFAKI-ranWS2_k3InYDG3Pk/edit [/url]Бриф [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KLHWG23ODqwUU-QSHfibIBAs7SqH_VY-sZO02oVS3hQ/edit#gid=557727340]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KLHWG23ODqwUU-QSHfibIBAs7SqH_VY-sZO02oVS3hQ/edit#gid=557727340[/url]
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Необходимо оперативно и недорого сделать лендинг компании по продаже и монтажу автономной канализации. логотип уже готов
Пример того, что хочу получить https://euroseptik.ru
Наполнение по готовому примеру с изменением дизайна (данный дизайн не устраивает) и части информации, рерайт текстов
Необходимые работы:
1) Дизайн
2) Верстка и программирование, настройка форм
3) Перенос на домен/хостинг, настройка отправки заявок
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