Дизайн/верстка лендинга

В общем есть сайт студии красоты, на главной странице и на странице услуги я хочу в блоки: косметология, ногтевой сервис, все для бровей и ресниц вставить картинки. Нужны картинки размером примерно 250х250px. Подробнее напишу в ЛС. Прикрепил файл с ...