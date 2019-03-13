Проект лендинга на мероприятие

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок122 просмотра
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Требуется лендинг в короткие сроки. Начать требуется сегодня и представить макет видения стиля и элементов в течении трёх-четырёх часов. Желательно обрисовать пару экранов с приблизительными деталями и стилем. Обязательна связь в скайп/вотсап для оперативного решения вопросов.

ТЗ и небольшое графическое представление я прикрепил, но на нынешние элементы графики ориентироваться не надо. Нужен свой стиль под поставленную задачу.

Просьба, откликаться только если готовы незамедлительно приступить.

Возможна предоплата для гарантии.

5 лет назад
michael12
Михаил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад