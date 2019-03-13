Дизайн группы вконтакте

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок377 просмотров
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Здравствуйте,необходимо сделать дизайн группы вконтакте- аватар+обложка.Предпочтения- минималистичные  шрифты без засечек,в обложке статичный фон.На аватарке-персонаж которого не надо отрисовывать заново-лорд Кельвин.Если у вас есть крутая идея и вам она нравиться больше то всё смогу объяснить вам в личном сообщении и ответить на все ваши вопросы.

5 лет назад
MashMash
Андрей 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад