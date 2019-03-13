Здравствуйте. Нужен дизайн сайта-визитки небольшой айти конторы. Главная и 5-7 шаблонных внутряков. В заявке указывайте пожалуйста предварительные цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,необходимо сделать дизайн группы вконтакте- аватар+обложка.Предпочтения- минималистичные шрифты без засечек,в обложке статичный фон.На аватарке-персонаж которого не надо отрисовывать заново-лорд Кельвин.Если у вас есть крутая идея и вам она нравиться больше то всё смогу объяснить вам в личном сообщении и ответить на все ваши вопросы.
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