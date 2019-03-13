Сделать редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок271 просмотр
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наш сайт сейчас www.est5.ru

Пожелания к дизайну https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mda4A_b6iDb96k2OuVMPkqb4rfOT94Xqc-f7d0T9a7Y/edit?usp=sharing

Напишите что вы не бот, стоимость работ и сроки

И входил ли в стоимость разработка прототипов?

Дизайн сайтаРедизайн сайта
5 лет назад
svetlanar1515
Светлана 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад