Дизайн сайта 6 страниц

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок278 просмотров
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Необходимо создать дизайн сайта на 5-6 страниц. Есть логотип. Для тех кто сразу сможет приступить. Желательно скайп для связи.

Дизайн сайта
5 лет назад
tttons
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$152
5 дней
Рекомендую как очень оперативного и творческого дизайнера. Всегда на связи, всегда с запасом, четкие рекомендации и отличный дизайн сайта. Спасибо за сотрудничество!
Благодарю Антона за предоставленную мне работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!