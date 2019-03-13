Здравствуйте. Нужен дизайн сайта-визитки небольшой айти конторы. Главная и 5-7 шаблонных внутряков. В заявке указывайте пожалуйста предварительные цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать редизайн сайта
Детали в ТЗ ниже. Главную страницу нужно сделать максимально быстро
https://docs.google.com/document/d/1WSEp0G6EUdlcBb_5cxJpthyqGe93tFXtX5wylMejQ70/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС.
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