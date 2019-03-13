Редизайн сайта

$75
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок340 просмотров
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Требуется сделать редизайн сайта

Детали в ТЗ ниже. Главную страницу нужно сделать максимально быстро

https://docs.google.com/document/d/1WSEp0G6EUdlcBb_5cxJpthyqGe93tFXtX5wylMejQ70/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС. 

Дизайн сайтаРедизайн сайта
5 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад